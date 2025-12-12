Как короткие видеоролики влияют на детей и подростков

Короткие видеоролики в Интернете превратились из обычного развлечения в постоянный фон в жизни многих детей. И проблема состоит не столько в количестве времени, которое они тратят на просмотр, сколько в моделях поведения, из-за которых нарушается сон, внимание, настроение и пр.

© Ferra.ru

Короткие видео (обычно они длятся от 15 до 90 секунд) созданы для того, чтобы удовлетворить потребность нашего мозга в новизне. При этом каждый свайп даёт что-то новое - и система вознаграждения в мозгу мгновенное реагирует на это.

Естественные паузы, способствующие восстановлению внимания, в это время исчезают. Со временем это может ослабить контроль человека над импульсами и способность к устойчивой концентрации. Результаты анализа 71 исследования, проведённого в 2023 году, показали, что существует умеренная связь между интенсивным просмотром коротких видео и снижением ингибиторного контроля и продолжительности концентрации внимания.

Негативное воздействие короткие видеоролики могут оказывать и на сон. Многие дети проводят время перед экраном, когда им пора уже спать. Яркий свет замедляет выработку мелатонина (гормона сна), из-за чего заснуть становится сложнее.

© Ferra.ru

Эмоциональные подъёмы и спады, вызванные потреблением быстрого контента, затрудняют процесс адаптации мозга. Недавняя научная работа продемонстрировала, что у некоторых подростков чрезмерный просмотр коротких видеороликов связан с ухудшением сна и высокой социальной тревожностью. Эти нарушения сна влияют также на настроение, устойчивость и память.

Кроме того, дети и подростки постоянно видят на экранах сверстников и определённый образ жизни. Из-за этого они могут больше сравнивать себя с другими, усваивать нереалистичные стандарты популярности, внешности, успеха, что связано с низкой самооценкой и тревожностью.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.