В RuStore назвали самые скачиваемые приложения за год

В магазине приложений RuStore категория «полезные инструменты» впервые за три года обогнала финансовые приложения по количеству скачиваний, рассказали «Газете.Ru» представители магазина приложений.

Полезные инструменты составили 21% от всех загрузок и возглавили рейтинг самых популярных категорий по скачиваниям, второе место заняли финансы (18%), третье — покупки (10%), четвертое и пятое — развлечения (8%) и транспорт (7%). Среди игровых жанров лидируют симуляторы с долей 13%, экшен — 11%, головоломки — 10%, казуальные игры — 8%, RPG — 7% и шутеры — 6%.

Отмечается, что изменения произошли на фоне увеличения ежемесячной аудитории магазина до 65,5 млн (половины всех пользователей Рунета). Число установок RuStore превысило 150 миллионов – это смартфоны и планшеты, а также автомобили, проекторы, электронные книги и специализированные гаджеты.

«RuStore сегодня — это мост между идеей приложения и миллионами пользователей. Для разработчиков мы создали платформу со всеми условиями для заработка: их доходы за год выросли в четыре раза. Мы активно расширяем возможности для российских и иностранных компаний. Например, к ноябрю 2025 года китайские разработчики заработали в 3,5 раза больше, чем годом ранее», — комментирует руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.

RuStore является официальным российским магазином приложений от VK, для Android, HarmonyOS, ОС Аврора.