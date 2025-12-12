Бизнес выступил против расширения сбора данных с онлайн-кинотеатров

Бизнес выступил против проекта постановления правительства, который расширяет перечень данных, передаваемых онлайн-кинотеатрами и соцсетями исследовательской компании Mediascope. Об этом пишет Forbes, ознакомившийся с отзывами на документ.

Отзывы предоставили Ассоциация больших данных (АБД, включает «Яндекс», VK, «Сбер» и других), комиссия по связи Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) и «Медиа-коммуникационный союз (МКС).

Проект постановления предлагает для онлайн-кинотеатров и соцсетей заменить использующиеся сейчас временные идентификаторы пользователей (действуют 48 часов) на постоянные. В Минцифры пояснили, что временное ограничение предлагается убрать, поскольку оно усложняет учет полной аудитории сериалов и других видеопроектов. Для создания постоянного идентификатора должен использоваться софт от Mediascope. Новые идентификаторы планируется сопоставлять с номерами телефонов пользователей, введенными при регистрации.

Аргументы «против»

Технологическая зависимость. Компании считают, что интеграция софта Mediascope в IT-системы стриминговых платформ и соцсетей может привести к технологической зависимости от исследовательской компании и повысить уязвимость данных пользователей. Помимо этого, интеграция стороннего ПО — технически сложный процесс, требующий дополнительных финансовых вложений, указали авторы отзывов.

Отток пользователей. В МКС обратили внимание, что не у всех онлайн-кинотеатров и соцсетей есть номера телефонов пользователей, так как последние могут использовать другие способы авторизации (например, «Яндекс ID»). Таким образом, чтобы соответствовать требованиям, бизнесу придется доработать IT-системы и столкнуться с риском оттока пользователей, которые не обновят данные.

Риски безопасности. В АРПП отметили, что идентификатор по номеру телефона сравним с идентификатором по номеру паспорта, то есть однозначно указывает на владельца. Из-за этого возникают «значительные риски, связанные с возможностью использования данного идентификатора для слежки за конкретными лицами». Ассоциация предложила ввести ответственность для Mediascope за разглашение полученной от бизнеса информации, а также обязать компанию проходить независимый аудит.

Близкий к Минцифры источник Forbes при этом сомневается, что указанные сведения могут использоваться для слежки за пользователями: «Для этого их нужно деобезличивать, что довольно сложно».

По словам председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, использование идентификатора, привязанного к номеру телефона, позволит уточнить размер аудитории сервисов максимум на 1–2 процентных пункта. Эксперт подчеркнул, что сейчас уже собираются все необходимые данные об аудитории интернет-платформ.