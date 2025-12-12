OpenAI назвали главным виновником кризиса на рынке памяти

В новом выпуске PRO Hi-Tech эксперты обсудили теорию заговора о том, что Samsung, Micron и SK hynix якобы удерживают DRAM на складах, искусственно раздувая дефицит.

По их мнению, эта версия не выдерживает критики: сегодня память в основном покупают корпоративные заказчики, готовые платить повышенные цены, поэтому производителям нет смысла «прятать» чипы.

Настоящей причиной кризиса стал резкий рост спроса из-за ИИ-рынка и нехватка мощностей под выпуск памяти.

Но ключевым триггером, по словам специалистов, стала OpenAI. Компания заранее закупила огромные партии DRAM у Samsung и SK hynix по старым ценам.

Когда об этом узнали другие игроки, они тоже бросились скупать память, опасаясь остаться без запасов. И именно эта паника и создала лавину роста цен.

По прогнозам PRO Hi-Tech, пик дефицита еще впереди — через 5–6 месяцев, когда производители устройств исчерпают старые склады и столкнутся с новыми, гораздо более высокими ценами.

Максимальные ценники на гаджеты ожидают ближе к 2026 году, а ощутимого облегчения рынок увидит лишь в 2027–2028 годах, когда заработают новые фабрики SK hynix и Micron.