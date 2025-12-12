Samsung создала новый тип камеры для смартфонов

Samsung разработала новый тип камеры для смартфонов, способный почти без искажений снимать быстро движущиеся объекты.

Добиться этого удалось благодаря сенсору с характеристиками «global shutter», но без присущих ему ограничений. Обычные мобильные камеры используют «rolling shutter», где строки пикселей считываются по очереди.

На скорости это приводит к эффекту желе и деформациям. «Global shutter» избавлен от проблемы: весь кадр фиксируется одновременно. Но технология долго не доходила до смартфонов — требовала крупных пикселей и теряла в разрешении.

Samsung нашла обходной путь. Компания встроила АЦП прямо в пиксель, создав структуру из 1,5-мкм субпикселей, объединённых в блоки 2×2.

Эти блоки работают как единица в 3 мкм и позволяют включать режим глобального затвора. Полного отказа от «rolling shutter» нет, но алгоритмы компенсации движения устраняют искажения почти полностью.

Разработку представят на ISSCC 2026. Интерес к ней проявляет и Apple, которая патентует собственные решения для «global shutter» и работает с Samsung над следующими поколениями CMOS-сенсоров.