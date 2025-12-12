Впервые произведение нейросетей заблокировано российским судом
Впервые произведение нейросетей заблокировано российским судом.
Инфернальный новогодний кавер "Расскажи, Снегурочка, где была" удалили из интернета. До этого момента композиция, созданная с помощью нейросети, набрала десятки миллионов просмотров. Потому что слова почти народные. Однако возникла претензия к авторским правам.
К создателям кавера претензии предъявил автор слов и композитор Юрий Энтин. Советский поэт-песенник заявил, что разрешения использовать свои стихи в нейронных целях никому не давал.
"У меня есть продюсер, которому я дал право без меня, без моего участия, так как, как правило, он меня предупреждает, но вот по поводу этой истории он меня не предупредил. Он уже вступил в борьбу", – сообщил Энтин в беседе с РЕН ТВ.
В борьбу помощники Энтина вступили с интеллектом вполне реальным – переделкой песни занималась нейрофотограф и блогер Саша Комович.
Стихи Энтина слегка дописала, загрузила в нейросеть, и получилась новая "Снегурочка", и она так "зашла" пользователям, что теперь это целый тренд.
"У песни много составляющих. Есть автор музыки, есть автор слов, есть создатель фонограммы, и есть исполнитель... Но так как здесь были взяты только стихи, соответственно, в данном случае необходимо было получить согласие автора слов", – объяснила адвокат Татьяна Ткаченко.