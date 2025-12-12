В Китае испытали 800-килограммовый гексакоптер

Китайская авиационная промышленная корпорация (AVIC) провела испытания гексакоптера AR-E800 весом 800 килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал China Army.

Испытательный полет прошел в аэропорту Цзиндэчжэнь в провинции Цзянси.

Гексакоптер с шестью парами винтов за четыре минуты выполнил взлет, зависание, маневры и посадку в заданной точке. Тяжелый дрон способен перевозить до 300 килограммов груза как во внутреннем отсеке, так и на внешней подвеске. AR-E800 может использоваться для доставки оборудования и вооружения в труднодоступные горные районы.

