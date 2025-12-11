В России рассказали о влиянии «Биона-М» на мировую науку

Результаты эксперимента с российским биологическим спутником «Бион-М» № 2 — это существенный вклад в мировую науку. О влиянии эксперимента рассказал глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников, слова которого приводит госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Он уже приземлился, удачно все. (…) Считаем, что результаты обогатят мировую науку», — сказал Красников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Космический аппарат «Бион-М» № 2 запустили с космодрома Байконур 20 августа. Через 30 суток аппарат вернулся на Землю. На борту спутника находились 75 мышей, мухи дрозофилы, муравьи, растения и клеточные культуры.

В ноябре стало известно, что потомков мух из «Биона-М» № 2 отправят в космос вместе с космонавтами и астронавтом на пилотируемом корабле «Союз МС-28».

В октябре директор Института космических исследований РАН, академик Анатолий Петрукович сообщил, что в 2030 году планируют запустить «Бион-М» № 3 с животными на борту.