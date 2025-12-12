Получены первые прямые фотографии одного из близлежащих "татуинов"

Международный коллектив планетологов получил первые фотографии "татуина" - планеты, вращающейся вокруг двух звезд, - во время наблюдений за близлежащей звездной системой HD 143811, расположенной в созвездии Волка.

© Jason Wang/Northwestern University

Этот мир оказался расположен в шесть раз ближе к светилам, чем все остальные экзотические планеты из данного класса, сообщила пресс-служба американского Северо-Западного университета (NWU).

"На настоящий момент нам известны около шести тысяч экзопланет, лишь небольшая доля которых является "татуинами". Еще меньшее число экзопланет было изучено напрямую, в ходе одновременных наблюдений за диском звезд и их спутниками. Подобные наблюдения особенно интересны для нас, так как они позволяют нам одновременно определить и орбиту звезды, и орбиту "татуина", - пояснил доцент NWU Джейсон Ван, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают планетологи, ученые называют "татуинами" экзотические экзопланеты, которые вращаются вокруг сразу двух или трех звезд. Первый подобный мир был открыт в 2011 году орбитальным телескопом "Кеплер", и за последующие годы ученые обнаружили меньше двух десятков подобных миров. Планетологи предполагают, что редкость "татуинов" связана с тем, что их формированию мешают гравитационные взаимодействия между светилами в двойных системах.

Недавно планетологам удалось обнаружить еще один "татуин" во время анализа архивных снимков, которые были получены в 2016-2019 годах гавайским телескопом Gemini- South при наблюдениях за молодыми звездами, расположенными в созвездии Волка на относительно небольшом расстоянии от Земли. В прошлом поиски планет у этих светил не увенчались успехом, однако планетологи предположили, что новые алгоритмы анализа данных помогут найти на этих снимках ранее упущенные свидетельства существования планет.

Уникальный "татуин"

Внимание ученых привлекла двойная звездная система HD 143811, состоящая из двух тесно расположенных солнцеподобных светил, совершающих один оборот друг вокруг друга всего за 18 дней. Сравнивая снимки этой системы, полученные в разные годы при помощи Gemini-South и других наземных телескопов, ученые обнаружили рядом с ней тусклую точку, которая двигалась вместе с HD 143811 по ночному небу и всей остальной Галактике.

Последующий анализ структуры спектра и других свойств этой точки показал, что она является крупной планетой-"татуином", который превосходит Юпитер по массе примерно в 5,6 раза и который удален от светил всего на 64 астрономических единицы, средних дистанций между Солнцем и Землей. Все другие "татуины" расположены в 5-10 раз дальше от звезд, чем планета в системе HD 143811, что указывает на уникальные условия ее формирования.

В прошлом ученые предполагали, что "татуины" возникают не на тех орбитах, где сейчас они находятся, а мигрировали туда уже после завершения формирования этих звездных систем. В случае с планетой в системе HD 143811, по мнению планетологов, это не так, на что указывает как рекордно малое расстояние между "татуином" и звездами, так и его крайне небольшой по меркам космоса возраст, порядка 13 млн лет. Последующие наблюдения, как надеются ученые, помогут раскрыть механизм формирования данной планеты.