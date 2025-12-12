Honor готовится запустить производство смартфона с «роборукой»

Honor недавно показала публике смартфон со встроенной роботизированной камерой. На презентации Magic 8 назвали «Robot Phone».В задней панели устройства скрыт сложенный механический рычаг. Камера может менять угол, а после работы убирается обратно в корпус. Концепт, похоже, увидит свет.

Смартфон станет частью новой линии устройств с улучшенным ИИ YOYO, который, по словам компании, сможет распознавать окружающую среду и даже эмоциональное состояние пользователя. Пока неясно, как именно это будет работать на практике.

По данным известного инсайдера SmartPikachu, Robot Phone готовят к массовому производству в первой половине 2026 года, с вероятным выходом в августе. Honor обещает больше информации на выставке MWC 2026.