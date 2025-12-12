Huawei представила новую серию устройств для глобального рынка

Компания Huawei провела глобальную презентацию, на которой представила сразу несколько новых продуктов. В новую линейку вошли складной смартфон Mate X7, наушники открытого типа FreeClip 2, смарт-часы WATCH ULTIMATE DESIGN и планшет MatePad 11,5 S.

© Huawei

Флагманский складной смартфон Mate X7 стал главным устройством презентации. Устройство получило корпус с покрытием из нановолокон в белом цвете, а также варианты из искусственной кожи в черном и красном цветах. Смартфон оснащен обновленной системой камер второго поколения, которая включает HDR-объектив, ультраширокоугольный объектив и телеобъектив для макросъемки. Поддерживается HDR-видео с экспозиционным числом 17,5.

По заявленным данным, цветопередача камеры увеличена на 43%. Конструкция включает внешний экран из стекла Kunlun, оптимизированный поворотный механизм и трехслойную композитную структуру. Для охлаждения используется испарительная камера SuperCool площадью 3550 мм² и графеновая система отвода тепла. Аккумулятор имеет емкость 5600 мА·ч.

© HUAWEI

Наушники HUAWEI FreeClip 2 относятся к моделям открытого типа. Вес одного наушника составляет 5,1 г. Доступны варианты в голубом, белом, черном и цвете «розовое золото». Внутри установлены излучатели с двойной диафрагмой, а также ИИ-нейропроцессор, вычислительная мощность которого, по данным компании, в 10 раз выше, чем у предыдущего поколения. Уровень защиты от пыли и влаги соответствует стандарту IP57. Максимальное время автономной работы достигает 38 часов.

© HUAWEI

Смарт-часы HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN представлены в версии Royal Gold Edition. Безель выполнен из фиолетовой керамики с использованием 18-каратного золота, корпус изготовлен из жидкого металла на основе циркония, ремешок из титанового сплава.

Часы поддерживают функции для дайвинга, систему водостойкости и подводную связь на базе сонара. Также заявлены поддержка eSIM, точная геолокация через систему HUAWEI Sunflower, шумоподавление на базе ИИ и система мониторинга здоровья TruSense с датчиком X-TAP.

© HUAWEI

Планшет HUAWEI MatePad 11,5 S оснащен экраном PaperMatte. Устройство поддерживает работу со стилусом HUAWEI M-Pencil Pro и магнитной клавиатурой. В числе предустановленных приложений указаны «Блокнот», GoPaint с поддержкой анимационных эффектов, WPS Office и видеоредактор Wondershare Filmora.