Spotify научился создавать плейлисты по вашему описанию
Spotify тестирует новую функцию для платных подписчиков под названием «Prompted Playlist». Она позволяет создавать персональные плейлисты, просто описав свои пожелания на естественном языке.
Вы можете написать запрос вроде: «грустные песни, чтобы стало ещё грустнее» или «песни моих любимых исполнителей за последние десять лет». Алгоритм проанализирует вашу историю прослушиваний на Spotify и составит уникальную подборку.
Каждый трек в таком плейлисте будет сопровождаться пояснением, почему он был рекомендован. Готовым списком можно поделиться или настроить его автоматическое обновление — раз в день или неделю, допустим. Если сложно придумать запрос, Spotify предложит готовые идеи.
Пока функция доступна только в Новой Зеландии и работает на английском языке. О более широком запуске сервис пока не сообщает.