Археологи нашли фреску с Иисусом там, где его не ожидали увидеть

В Турции исследователи наткнулись на редкую фреску с изображением «Доброго Пастыря» — мотива, который обычно встречается в Средиземноморье, но почти неизвестен в Анатолии. Открытие сделали в некрополе Хисартепе рядом с современным Изником, древней Никеей, городом, игравшим ключевую роль в первых этапах христианской истории и месте проведения Первого Никейского собора.

Работами руководит директор Изникского музея Толга Копарал. Научную часть проекта курирует профессор Айгюн Экин Мерич, а раскопки в полях ведет археолог Гюльшен Кутбай. Исследование проводится под контролем Министерства культуры и туризма Турции и входит в широкую программу по изучению погребальной культуры позднеримского периода.

Подземная гробница III века

Фреску нашли внутри хорошо сохранившегося гипогея — каменной подземной гробницы. По архитектуре и технике росписи ее относят к III веку. Южная стена сильно пострадала от времени, но остальные поверхности почти не утратили первоначального вида. Для археологов это редкое счастье — увидеть позднеримскую живопись не в виде случайных фрагментов, а в полном, цельном интерьере.

В центре погребального комплекса располагалось ложе из терракотовых плит. Сразу над ним ученые обнаружили изображение юного Иисуса, несущего овцу на плечах. Смысл этого мотива — забота о людях и сострадание. По словам исследователей, фреска выполнена опытным мастером: мягкие линии, внимательное моделирование складок и объемных деталей выделяют ее среди других образцов локальной живописи.

Некрополь с долгой историей

Хисартепе служил кладбищем с II по V века. В нем встречаются разные типы захоронений — от массивных саркофагов и гробниц со сводами до простых ямных погребений. Такой диапазон говорит о том, что здесь хоронили людей разного статуса, что помогает историкам восстанавливать социальную структуру Никеи в ту эпоху.

В ходе предыдущих раскопок исследователи находили керамику, монеты времен императоров Северов и Константина, а также элементы погребального декора. Но до нынешнего сезона в некрополе не было найдено ни одного изображения христианского содержания. Поэтому фигура «Доброго Пастыря» стала первым известным в Хисартепе художественным образом Христа.

Почему мотив Пастыря важен

До того как крест стал главным символом христианства, верующие использовали более нейтральные изображения. Пастух, несущий овцу, выражал главные идеи общины — помощь, спасение и путь к Богу — и при этом не бросался в глаза в годы, когда открытая религиозная символика ещё не была распространена.

Подобные изображения широко известны по римским катакомбам, реже — по памятникам Северной Африки. В восточных провинциях империи, включая Анатолию, они почти не встречаются. Фреска из Изника ценна тем, что монохромная манера и мягкая графика отражают смешение местных художественных традиций и позднеантичного стиля, характерного для западных регионов. Это указывает на культурные связи и распространение христианских идей в регионе уже в III веке.

Сравнение с другими ранними памятниками

В Анатолии сохранилось много христианских объектов, однако большинство изображений Иисуса относится к гораздо более позднему времени. Каппадокийские храмы, Эфес, Афродисиас — все эти памятники содержат значимые находки, но датируются в основном IX–XI веками или позже. Более ранние визуальные изображения Христа встречаются крайне редко.

На этом фоне находка из Изника выделяется сочетанием возраста, состояния и сюжета. Она действительно может считаться одним из наиболее ранних известных изображений Иисуса в регионе. Ученые считают, что фреска поможет лучше понять распространение христианства в восточных провинциях Рима и особенности местных погребальных традиций.