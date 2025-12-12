Samsung Galaxy Z TriFold будет работать как монитор для ПК

Новый складывающийся втрое смартфон Samsung Galaxy Z TriFold получил удобную для его форм-фактора функцию. Его 10-дюймовый экран можно использовать в качестве второго монитора.

© Samsung

Функция работает по технологии Miracast — то есть для подключения не нужны провода. Достаточно развернуть телефон в «планшетный» режим, открыть на нём соответствующую страницу настроек, а на компьютере с Windows нажать комбинацию клавиш Win + K и выбрать устройство из списка.

На него можно вынести панель инструментов, окно мессенджера, браузер или любой другой контент. Для большего удобства можно установить на ПК фирменное приложение Samsung для большего числа настроек.

Сам смартфон пока продается лишь в Южной Корее. Дата глобальных продаж пока неизвестна.