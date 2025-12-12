One UI 8.5 для Samsung Galaxy S25 сломало приложение Good Lock

Если вы пользуетесь смартфоном Samsung Galaxy S25 и любите настраивать его интерфейс с помощью приложения Good Lock, стоит повременить с установкой бета-версии новой системы One UI 8.5, пишут СМИ.

Как они пишут, после обновления некоторые ключевые модули Good Lock перестают работать. Например, Home Up и QuickStar вообще не открываются, сообщая о несовместимости с новой системой. Другие популярные модули — LockStar для настройки экрана блокировки и NotiStar для управления уведомлениями — также «теряют часть своих функций».

Команда разработчиков Good Lock уже знает об этих проблемах и работает над исправлениями. Обновлённые версии модулей должны появиться в ближайшее время.

СМИ также отмечают, что это «не первый случай, когда модули Good Lock выходят из строя после обновления бета-версии One UI». Это, мол, происходит «регулярно» каждый раз, когда выходит бета-версия ПО.