Не только 3I/Atlas — каких еще "пришельцев" мы встречали в Солнечной системе

Комета 3I/ATLAS стала предметом горячих споров в Интернете на фоне многочисленных теорий заговора: якобы межзвездный объект — на самом деле замаскированный корабль пришельцев. Но это не первый подобный случай в истории. За прошедшие 10 лет астрономы уже дважды засекали похожие межзвездные объекты. Мы рассказали о каждом из них подробнее.

© NASA

1I/Оумуамуа

Первый объект, чье межзвездное происхождение было подтверждено учеными. Его открыли в 2017 году благодаря информации, собранной телескопом Pan-STARRS, и он надолго стал предметом множества дискуссий — как в научной сфере, так и в кругах, далеких от академических.

Никто не знает, из какой звездной системы пришел Оумуамуа. Тем не менее, в 2018 году команда астрономов отследила путь объекта и выяснила, что он прошел как минимум мимо четырех звезд. Ближайший из них был красный карлик HIP 3757 — он был на пути объекта примерно миллион лет назад. А на данный момент Оумуамуа продолжает движение: он идет по гиперболической траектории, и его скорость так высока, что Солнце может лишь незначительно повлиять на путь объекта. По последней информации, «пришелец» направляется в сторону созвездия Пегаса и вышел далеко за пределы Юпитера. Оумуамуа предстоит пройти пояс Койпера, скопление ледяных тел на грани Солнечной системы — и после этого он пропадет из поля зрения телескопов. Более того, он больше никогда не вернется в направлении Земли.

Астрономов привлекла не только межзвездная природа объекта, но и его специфические характеристики. Изначальные замеры показали, что по форме Оумуамуа напоминает продолговатый цилиндр с соотношением 10:1 — то есть, в длину он 10 раз больше, чем в ширину. Позже эти цифры поправили на 6:6:1, что напоминает уже не цилиндр или «сигару», как говорили в медиа, а скорее блинчик. Кроме того, Оумуамуа очень маленький — 115 метров в длину, 111 метров в ширину при толщине в 19 метров. По крайней мере, об этом свидетельствует альбедо 0,1; объект отражает 10% солнечного света, падающего на него, что довольно стандартный показатель для ядер комет.

У науки есть ряд гипотез, объясняющих, чем на самом деле был Оумуамуа. Доподлинно известно лишь то, что объект выброшен из внесолнечной системы, где гравитационные поля газовых гигантов сбили его с прежней орбиты. У Оумуамуа нет характерного для комет хвоста, но космический телескоп «Хаббл» зафиксировал, что у его траектории было некоторое негравитационное ускорение. Оно типично для комет, поскольку выделения пыли и водяного пара обычно придают комете дополнительную скорость. Но, опять же, межзвездный объект не проявлял выделений воды или каких-то других волатильных газов.

Поэтому как наиболее разумные выделяют два объяснения. Одно полагает, что Оумуамуа — фрагмент азотного льда, а другое — что это аморфный фрагмент обычного водяного льда, где под воздействием космических лучей оказался заключен источник водорода. Гарвардские астроном Ави Лоуб также предположил, что Оумуамуа может быть космическим кораблем на солнечном парусе, но большинство ученых не поддерживают эту теорию.

2I/Борисова

Комета 2I/Борисова — второй объект межзвездного происхождения, открытый в 2019 году. По совместительству, первая межзвездная комета, названная в честь своего открывателя: российского астронома-любителя Геннадия Борисова.

По поводу 2I/Борисова нет таких же сомнений, что были вокруг истинного происхождения 1I/Оумуамуа. Научное сообщество точно знает, что этот объект является кометой. Но это не значит, что он не интересен астрономам — напротив, 2I/Борисова очень важна для науки, потому что она очень хорошо сохранилась. Ученые выяснили, что свет, отражаемый комой кометы, очень поляризован, а это подсказывает, что ее поверхность почти не подвергалась влиянию звездного света и ветров.

Почти однородная поляризация света сигнализирует, что 2I/Борисова может быть самой хорошо сохранившейся кометой в истории астрономических наблюдений. Она никогда не подбиралась близко к другим звездам перед тем, как войти в Солнечную систему — значит, что делает пыль и газ, из которых она сформирована, настоящими реликвиями. К тому же, сходства 2I/Борисова с другой кометой, C/1995 O1, могут быть знаком, что они сформировались в похожих условиях в ранней Солнечной системе.

Хорошая новость в том, что у ученых будет возможность проверить теорию на практике. 2I/Борисова, в отличие от Оумуамуа, не станет недосягаемой. В 2029 году Европейское космическое агентство собирается запустить зонд Comet Interceptor — аппарат, который создан специально для изучения межзвездных объектов, пролетающих через нашу систему.