Интернет вновь охвачен дискуссиями о правительственных заговорах и инопланетянах. Поводом для них послужила комета 3I/ATLAS — третий в истории космических наблюдений межзвездный объект, который пришел в нашу Солнечную систему откуда-то извне. 19 декабря он должен пройти в 270 млн километров от Земли. Рассказываем, что нужно знать о комете и чем она так привлекла внимание ученых.

Комета, изначально названная A11pl3Z, была внесена NASA и Международным астрономическим союзом в список подтвержденных межзвездных объектов 1 июля. Ее впервые обнаружили в данных, собранных 25-29 июня системой ATLAS, сканирующей ночное небо с помощью телескопов на Гавайях, в Чили и Южной Африке. Позже комету зафиксировали и другие телескопы в разных точках мира.

Из-за того, что объект двигался в направлении Солнца на огромной скорости (примерно 245 000 км/ч), наблюдения наталкивали на подозрение, что его траектория очень плоская и прямая — то есть, совсем непохожая на что-либо другое в Солнечной системе. По этой причине многие эксперты предположили, что объект пришел извне зоны гравитационного влияния Солнца. Причем у него достаточно высокая скорость, чтобы пролететь нашу систему насквозь, без замедления.

2 июля NASA официально подтвердила, что A11pl3Z — межзвездный объект, который не задержится в Солнечной системе надолго. Помимо этого, исследователи объявили его новое имя — 3I/ATLAS, и добавили, что он, скорее всего, представляет собой комету. На первых порах астрономы думали, что 3I/ATLAS больше похожа на астероид, но объект продемонстрировал первичные признаки кометы. Например, яркое облако газа и льда, известное как кома, и нечто похожее на хвост.

С момента обнаружения кометы ученые знали, что ее траектория пролегает на противоположной стороне Солнца от Земли, из-за чего наблюдать за ней с планеты было бы тяжело. Для того, чтобы компенсировать это, NASA скоординировала усилия более 20 команд специалистов и организовала международную кампанию по отслеживанию 3I/ATLAS с помощью различных зондов, аппаратов и телескопов.

Благодаря этому за прошедшие месяцы астрономы и физики смогли собрать немало новой информации о комете — преимущественно в форме фотографий. Так, в начале октября зонд Mars Reconnaissance Orbiter сделал снимки 3I/ATLAS с расстояния 145 млн километров, запечатлев кому кометы из пыли и льда. Примерно в то же время орбитальный аппарат MAVEN заснял комету в инфракрасном спектре, обнаружив сигнатуры газообразного водорода — он появляется от испарения льда 3I/ATLAS солнечным светом.

Но, возможно, самую ценную информацию предоставил космический телескоп «Хаббл». Он запечатлел комету с расстояния 446 млн километров, показав грушевидную кому объекта; тем самым специалисты смогли определить границы размера ее ядра — от 427 метров до 5,6 километра. «Хаббл» также изучил 3I/ATLAS в инфракрасном свете и обнаружил необычное соотношение углекислого газа к водяному льду, которое значительно превышает показатели, типичные для комет, родившихся в нашей системе.

Таким образом, льды 3I/ATLAS могли сформироваться под воздействием более сурового радиационного фона в зоне влияния старой звезды. По прикидкам ученых, комета, вероятно, уже очень давно путешествует по межзвездному пространству. Ее галактический орбитальный период составляет 250 млн лет — примерно столько же, сколько нужно Солнцу, чтобы обогнуть Млечный путь. Некоторые эксперты уже попытались подсчитать возраст 3I/ATLAS: в зависимости от методологии исследования, он варьируется от 3 до 14 млрд.

Другими словами, 3I/ATLAS почти гарантированно старше нашего Солнца, чей возраст составляет 4,6 млрд лет. Потенциально комета входит в число старейших из тех, что когда-либо видели ученые.

Но это не единственная аномалия. По многим параметрам 3I/ATLAS ведет себя именно так, как и положено комете: проходя под солнечными лучами она нагревается, что приводит к выделению воды и углекислого газа. Но космические телескопы также зафиксировали вокруг кометы облако газа, необычайно насыщенного никелем (пропорционально железу). Пыль, окружающая объект, тоже проявляет немного атипичные свойства.

По причине этих аномалий и того факта, что 3I/ATLAS пришла в Солнечную систему из далекого космоса, некоторые ученые предположили, что, на самом деле, комета может быть не тем, чем кажется. Примерно через две недели после обнаружения объекта трио исследователей, включая гарвардского астрофизика Ави Лоуба, известного сенсационными заявлениями об инопланетной жизни, опубликовали не рецензированную работу. По их мнению, характеристики 3I/ATLAS свидетельствуют о том, что комета может быть замаскированным, потенциально враждебным, инопланетным кораблем.

Ученые получили новые шокирующие данные о комете-НЛО 3I/ATLAS

По сути, позиция Лоуба и его соавторов повторяет теорию заговора, возникшую вокруг 1I/Оумуамуа — первого межзвездного объекта, открытого в 2017 году. Как и в том случае, спекуляции об истинной природе 3I/ATLAS быстро распространились по социальным сетям, но на этот раз теории заговора подогрела 43-дневная приостановка работы правительства США. По этой причине NASA не могла комментировать слухи или публиковать новые фотографии.

Теперь NASA настаивает на том, что объект — комета, обладающая нерегулярными характеристиками, и опровергает теории об инопланетных космических кораблях. Да, 3I/ATLAS действительно во многом непохожа на то, что привыкли видеть ученые, но агентство расценивает это как уникальную возможность для исследований, а не угрозу. О конце света можно не беспокоиться — комета пройдет далеко от нашей планеты, и Земле ничего не грозит.