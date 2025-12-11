В Госдуме заявили, что в РФ могут заблокировать все сервисы Google

В России заблокировать могут все сервисы компании Google. Такие меры могут потребоваться, чтобы сохранить государственность и экономику страны. С таким заявлением выступил член комитета Государственной думы РФ по информационной политике Андрей Свинцов.

По его словам, блокировки могут произойти в рамках закона о хранении персональных данных.

— Я считаю, что действительно многие сервисы Google, а может быть, даже и все, могут попасть под ограничения. Связано это с тем, что Google по-прежнему хранит все персональные данные на территории за пределами Российской Федерации, — заявил депутат, напомнив, что финансовые организации хранят колоссальный объем своих данных в облачных сохранениях Google.

На этом фоне Google становится инструментом для отслеживания динамик внутри российской экономике. Ориентируясь на эти данные, западные странны могут корректировать санкционные пакеты, чтобы нанести наибольший ущерб стране.

Отдельно Свинцов отметил, что в России уже появилась тенденция «мягкого выдавливания всего американского».

— Мы, конечно, понимаем, что бизнес привык, у бизнеса на этих сервисах десятилетиями выстроена вся система управления, но я вам гарантирую на 100 процентов, что огромное количество российских IT-решений ничем не уступают западным, более того, что в связи с тем, что они современные, то есть недавно созданные, многие из них даже по качеству лучше. Есть, которые необходимо дорабатывать, но это тоже не годы, а может быть полгода, — пояснил парламентарий.

Свинцов заверил, что те решения, которые уже вышли на рынок, будут дорабатываться. В связи с этим тенденция по ограничению американских сервисов в стране, как считает парламентарий, правильная, передает «Газета.ру».

В то же время продолжается обсуждение возможной блокировки мессенджера WhatsApp* на территории РФ. В Роскомнадзоре заявили, что ведомство последовательно вводит ограничения в отношении приложения из-за нарушений российского законодательства, после этого многие пользователи в России стали сообщать о сбоях в работе мессенджера.

*принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена