Китай запустил крупнейший в мире суперкомпьютер для ИИ на 40 городов

По данным SCMP, в Китае официально начал работу крупнейший в мире распределенный вычислительный центр для искусственного интеллекта, охватывающий 40 городов и протянувшийся на 2000 км. Система получила название Future Network Test Facility (FNTF) и способна объединять удаленные центры обработки данных так, что они работают практически как один гигантский суперкомпьютер с эффективностью около 98%.

© naukatv.ru

После соединения всех узлов сеть функционирует почти как единый компьютер. Это позволяет решать задачи, требующие колоссальных вычислительных мощностей, такие как обучение огромных моделей ИИ, телемедицинские приложения и промышленная автоматизация в реальном времени.

«Обучение модели с сотнями миллиардов параметров обычно занимает более 500 тысяч итераций. В нашей сети каждая итерация длится около 16 секунд, тогда как без нее на то же ушло бы на 20 секунд больше, что суммарно могло бы добавить месяцы к циклу обучения», — объяснил Лю Юньцзе, член Китайской инженерной академии и руководитель проекта

Как работает система и чем она уникальна

Сеть объединяет географически удаленные центры через высокоскоростную оптическую магистраль, обеспечивая передачу данных с высокой пропускной способностью и стабильностью. Общая длина соединений превышает 55 тысяч километров — этого достаточно, чтобы полтора раза обернуть Землю по экватору.

FNTF способна одновременно поддерживать 128 различных сетей и проводить более 4 тысяч параллельных сервисных тестов, что делает ее невероятно универсальной и надежной. По сути, система позволяет удаленным центрам обработки работать как единый кластер, ускоряя вычисления, сокращая затраты и упрощая разработку высокотехнологичных решений в сфере ИИ.

По словам Лю, синхронизация удаленных ресурсов позволяет «сделать разработку больших моделей ИИ более доступной и эффективной», а также улучшает возможности для телемедицины, где необходима мгновенная обработка данных.

Стратегическая значимость и будущее применения

Запуск FNTF является частью национального проекта «Вычисления Восток-Запад на основе данных». В рамках этой инициативы Китай строит общенациональную вычислительную платформу, дополняя ее центрами обработки данных в регионах с дешевой энергией и инвестируя в новые технологии, включая фотонные и квантовые чипы.

Система призвана ускорить не только исследования ИИ, но и внедрение высокотехнологичных промышленных приложений. По словам экспертов, она способна в реальном времени анализировать большие объемы информации для автоматизации производственных процессов и дистанционной диагностики, что особенно важно для телемедицины и промышленных сетей следующего поколения.

Технические детали и перспективы

Проект, впервые описанный еще в 2013 году в национальном плане по строительству научной инфраструктуры, сегодня охватывает сотни тысяч вычислительных узлов, объединенных в единую сеть. Специалисты отмечают, что поддержание стабильной работы таких масштабных и удаленных центров требует высокой точности синхронизации и значительных энергозатрат.

Несмотря на это, возможности FNTF кажутся революционными.

«Синхронизация таких удаленных центров позволяет сократить время обучения моделей и повысить эффективность работы с огромными массивами данных», — отметил Лю.

По его словам, платформа открывает путь к ускорению научных исследований и промышленной автоматизации, ранее невозможной в таких масштабах.

Эксперты подчеркивают, что успех сети зависит от стабильности магистрали и управления энергопотреблением, но в перспективе она может стать фундаментом для масштабного применения ИИ по всей стране.