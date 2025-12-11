Стало известно, что iMessage в iPhone почти невозможно заблокировать

Техническая архитектура мессенджера iMessage, возможно, намеренно сделана так, чтобы его блокировка парализовала работу всех push-уведомлений на iPhone. Такое предположение, как пишет «Хабр», высказал пользователь Mastodon под ником Magebarf, комментируя вопрос о том, почему в России после ограничения FaceTime не заблокировали и этот зашифрованный сервис Apple.

По его словам, трафик iMessage использует ту же конечную точку, что и система доставки push-уведомлений (Apple Push Notification service — APNs). Поэтому отключение мессенджера привело бы к немедленному прекращению работы всех уведомлений на устройствах iOS, что создало бы массовые неудобства для пользователей. Вероятно, это было сознательным решением Apple, направленным на защиту сервиса от блокировок со стороны операторов или регуляторов.

На прошлой неделе Роскомнадзор ограничил работу голосовых и видеозвонков FaceTime на территории РФ, сославшись на использование сервиса для организации террористических актов, вербовки и мошенничества. Оба сервиса — и FaceTime, и iMessage — используют сквозное шифрование (E2EE), что делает перехват сообщений и звонков технически невозможным. При этом FaceTime также завязан на APNs, что ставит под сомнение данное объяснение.