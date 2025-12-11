Раскрыта тайна жуткого «крика» в космосе

Рентгеновский сигнал, обнаруженный несколько десятилетий назад, мог возникнуть в результате столкновения звезды с двумя черными дырами, следовавшими друг за другом. Об этом сообщает livescience.com.

Авторы пишут, что около 3 миллиардов лет назад звезда попала в игру в «перетягивание каната между двумя гигантскими черными дырами», что привело к слабой рентгеновской вспышке. Это может быть самый отдаленный эпизод такого рода, наблюдаемый учеными.

Международная группа астрономов в статье для журнала The Innovation сообщила о наблюдениях за переменной рентгеновской вспышкой XID 925, впервые обнаруженной в 1999 году. С тех пор ее яркость уменьшилась до одной сороковой от пика. Такие вспышки обычно возникают при разрушении звезды, приближающейся к сверхмассивной черной дыре, и называются событиями приливного разрушения (СПР).

XID 925 стал ярче в 27 раз в начале 1999 года, но затем быстро исчез. Новое исследование предполагает, что усиление яркости было вызвано взаимодействием с меньшей черной дырой, которая нарушила аккреционный диск, вызвав мощный выброс энергии. Это событие могло быть самым отдаленным СПР двойной черной дыры, предоставляя уникальную возможность изучить взаимодействие звезд и черных дыр в молодых галактиках.