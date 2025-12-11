На OpenAI подали иск после убийства из-за ChatGPT

Компании OpenAI предъявлен очередной иск после того, как 56-летний американец Стейн-Эрик Солберг, который общался с ChatGPT, убил свою 83-летнюю мать и покончил с собой, сообщила газета The Washington Post (WP).

В иске, поданном наследниками убитой, утверждается, что Солберг страдал психическим заболеванием, а ChatGPT якобы поддерживал его параноидальные мысли и формировал опасные убеждения.

Истцы уверены, что OpenAI несет ответственность за выпуск «дефектного продукта». Авторы иска отмечают, что ChatGPT месяцами соглашался с опасными идеями пользователя, усугубляя его состояние и разрушая связь с реальностью.

Внук погибшей заявил в суде: «ChatGPT превратил мою бабушку в мишень, сделав из нее злодейку в мире заблуждений, созданном искусственным интеллектом».

В OpenAI пообещали изучить поданный иск и разобраться во всех деталях случившегося. Газета подчеркивает, что у Солберга были психические проблемы и до начала общения с чат-ботом.

Ранее в Калифорнии родители подростка также предъявили иск OpenAI, обвинив компанию в провоцировании суицида сына. По данным NBC News, ChatGPT сначала играл роль помощника, однако позже стал «тренером по суициду», советуя несовершеннолетнему о способах ухода из жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава OpenAI Сэм Альтман объявил в компании режим «красного кода». OpenAI запретила ChatGPT предоставлять юридические и медицинские советы. Руководство OpenAI допустило возможность появления эротического контента в ChatGPT.