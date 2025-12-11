Тим Кук выступил против закона о проверке возраста в App Store

Генеральный директор Apple Тим Кук посетил Вашингтон для личной встречи с членами комитета по энергетике и торговле Палаты представителей США. Главной темой обсуждения стал законопроект «О подотчетности App Store», который обяжет компанию проверять возраст пользователей при создании учетной записи и получать согласие родителей на загрузку приложений детьми младше 16 лет. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает издание MacRumors.

Кук заявил законодателям, что предложенные методы верификации не должны требовать сбора таких чувствительных данных, как свидетельство о рождении или номер социального страхования. По мнению главы Apple, достаточно доверять информации о возрасте, которую предоставляют родители при создании детского аккаунта, а любые данные, используемые для проверки, не должны храниться ни магазином приложений, ни разработчиками.

Ранее Apple уже направляла комитету письмо со своими возражениями. Глава отдела конфиденциальности Apple Хилари Уэр предупредила, что закон «может угрожать приватности всех пользователей, вынуждая миллионы взрослых раскрывать личную информацию ради простой загрузки приложения». Вместо этого Apple предлагает собственную модель, позволяющую родителям делиться с разработчиком лишь возрастным диапазоном ребенка без передачи конкретных данных.

Компания активно выступает против законопроекта, поскольку не хочет нести юридическую ответственность за проверку возраста, получение родительского согласия и контроль за соблюдением правил разработчиками, а также избегает массового сбора документов от пользователей. В качестве альтернативы Apple уже внедрила новые инструменты родительского контроля, возрастные категории для контента и специальный API, который позволяет разработчикам учитывать возраст пользователя, не нарушая его приватности.

По мнению Apple, существующих мер, таких как функция «Экранное время», достаточно, а закон потребует от компании собирать избыточную информацию со всех пользователей лишь для проверки возраста детей.

В штате Техас аналогичный закон (SB2420) уже принят и вступит в силу с 1 января 2026 года, обязав Apple проверять возраст и личность родителей для пользователей из этого региона.

Решение Комитета по энергетике и торговле будет озвучено позже.