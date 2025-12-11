iPhone Fold может изменить рынок складных устройств

По данным аналитической фирмы IDC, первый складной смартфон Apple (условный iPhone Fold), может «заметно изменить рынок уже в 2026 году». СМИ считают, что устройство выйдет в следующем году.

© Ferra.ru

Согласно прогнозу IDC, iPhone Fold сможет занять более 22% мирового рынка складных смартфонов по количеству проданных устройств. При этом по общей выручке его доля может оказаться еще выше — около 34%. Это объясняется высокой предполагаемой ценой (около 2 400 долларов).

Выход складного iPhone, а также новых моделей от других компаний — таких как Samsung Galaxy Z TriFold и складные смартфоны Huawei — должен значительно повысить интерес покупателей к этому формату. Аналитики считают, что именно новинки помогут рынку складных устройств вырасти примерно на 30% в 2026 году.

В целом сегмент складных смартфонов, по прогнозам IDC, будет расти быстрее, чем рынок обычных телефонов. К 2029 году такие устройства могут приносить более 10% всей выручки мирового рынка смартфонов.