В Солнечной системе обнаружили ужасающий «шрам»

Астрономы установили, что около 4,4 миллиона лет назад Солнце оказалось в опасной близости от двух крупных и горячих звезд в созвездии Большого Пса — Эпсилон и Бета Большого Пса. Это открытие было сделано на основе изучения изменений в межзвездных облаках, окружающих нашу Солнечную систему, сообщает space.com.

Эти звезды, масса каждой из которых примерно в 13 раз превышает массу Солнца, прошли на расстоянии около 30 световых лет от Солнца. Их интенсивное ультрафиолетовое излучение вызвало ионизацию атомов водорода и гелия, что привело к образованию своеобразного «шрама» в межзвездной среде, который и был обнаружен учеными.

Исследование этих областей позволяет выяснить, как на Земле сложились условия для возникновения жизни. «Шрам» может служить защитой Земли от ионизирующего излучения. Также выяснилось, что ионизация облаков могла быть вызвана различными источниками ультрафиолетового излучения, такими как белые карлики и сверхновые, которые сформировали «местный пузырь».

Как отмечается, Солнце будет светить еще около 5 миллиардов лет, в то время как массивные звезды взорвутся как сверхновые в ближайшие миллионы лет. Хотя они слишком далеко, чтобы угрожать Земле, их вспышки станут впечатляющим зрелищем, говорится в материале.