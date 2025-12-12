Определена новая климатическая угроза

Резкие и значительные колебания температуры от одного дня к другому учащаются и усиливаются, превращаясь в серьезную и самостоятельную угрозу для здоровья населения. Таковы выводы ученых из Нанкинского университета и Института физики атмосферы (ИФА) Китайской академии наук (КАН), опубликованные в журнале Nature Climate Change.

© Naukatv.ru

Исследование свидетельствует, что в регионах низких и средних широт резкие перепады температуры становятся более частыми и экстремальными. Проанализировав климатические данные статистическими методами, ученые установили основную причину негативной тенденции — антропогенные выбросы парниковых газов.

Климатические прогнозы указывают на ухудшение ситуации. При сценарии с высоким уровнем выбросов к 2100 году частота подобных внезапных температурных скачков может возрасти примерно на 17%, а их суммарная интенсивность — на 20%. Это затронет территории, на которых в совокупности проживает более 80% населения Земли.

В исследовании также описан физический механизм в основе выявленной тенденции.

«Глобальное потепление усугубляет засуху и усиливает колебания атмосферного давления у поверхности моря и влажности почвы. Эти изменения снижают теплоемкость земной поверхности и нарушают состояние облачности и солнечной радиации, что в конечном итоге приводит к более резким температурным контрастам между соседними днями», — объясняет профессор ИФА Сюй Чжунфэн.

Особую тревогу вызывает значительное влияние таких резких перемен на здоровье. На основе данных о смертности в китайской провинции Цзянсу и в США выявлена сильная, почти экспоненциальная связь между перепадами суточной температуры и общей смертностью. Особенно возрастают риски сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.