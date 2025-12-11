iPhone 17 резко подешевел в России

Стоимость актуального и базового iPhone 17 впервые опустилась в России ниже 70 тыс. руб. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

Отмечается, что за прошедший месяц стоимость iPhone 17 на маркетплейсах опустилась с около 85 тыс. руб. до 78 тыс. руб. При этом некоторые магазины предлагают еще более низкие цены. Так, в рознице в Москве можно найти базовый флагман Apple за 69,2 тыс. руб.

На старте продаж в конце сентября 2025 года iPhone 17 предлагался в среднем от 110 тыс. руб. В октябре его стоимость снизилась до 85 тыс. руб., а в ноябре — до 75 тыс. руб.

iPhone 17 стал самой доступной моделью в семнадцатой линейке iPhone. Новинка предлагает 256 ГБ памяти в базовой модификации, двойную 48-мегапиксельную камеру, большую батарею емкостью 3692 мАч, мощные стереодинамики, а также впервые для базовой версии — экран с частотой обновления 120 Гц. Среди прочих особенностей смартфона называют улучшенную селфи-камеру с функцией Center Stage и высокопроизводительный чип Apple A19.

Благодаря всем улучшениям популярный техноблогер Маркес MKBHD Браунли назвал iPhone 17 «Лучшим смартфоном в 2025 году» и также присвоил устройству титул «Прорыв года» за выдающиеся характеристики по доступной цене.