Найдена мозаика с неизвестными эпизодами Троянской войны

Найденная в Великобритании римская мозаика раскрыла эпизоды Троянской войны, не описанные в эпосе Гомера. Артефакт известен как мозаика Кеттона. Новое исследование показало, что сюжет мозаики был основан не на эпосе Гомера, а на менее известной трагедии афинского драматурга Эсхила. Эпос Гомера гласит, что греки в течение 10 лет сражались с городом Троя, расположенным на территории современной Турции. Война началась после того, как сын царя Приама Парис похитил царицу Спарты Елену.

Мозаика размером 10 на 5,3 метра когда-то, вероятно, находилась на полу триклиния (пиршественного зала) на римской вилле. Ее создали не позднее IV века нашей эры. На ней изображены три сцены с участием греческого героя Ахилла и троянского наследника Гектора.

Первая картина иллюстрирует битву между ними, произошедшую после того, как Гектор убил Патрокла – близкого друга Ахилла. На второй сцене Ахилл тащит мертвого противника за своей колесницей, на третьей – отдает тело Гектора его отцу Приаму за выкуп в виде золота.

Сначала ученые полагали, что мозаика изображает сцены из «Илиады» Гомера. Но новое исследование Лестерского университета показало – некоторые детали не соответствуют версии Гомера.

Так, царь Приам взвешивал золото, отданное за тело сына, на весах – этот эпизод отсутствует в «Илиаде», но указан в трагедии Эсхила «Фригийцы». Кроме того, Ахилл тащит тело Гектора вокруг гробницы Патрокла, в то время как в «Илиаде» он тащит его вокруг стен Трои. Авторы исследования отметили, что полученные результаты указывают на тесные культурные связи между римлянами в Британии и остальным классическим миром, сообщает Britannia.

Ранее стало известно, что в Помпеях нашли строительную площадку I века. Она сохранилась в нетронутом виде с 79 года нашей эры. Открытие помогло лучше понять строительные технологии римлян.