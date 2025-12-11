Новый бюджетный iPad получит нетипично дорогой процессор

Следующее поколение бюджетного планшета iPad может получить флагманский процессор A19, что станет необычным шагом для Apple. Согласно отчету издания Macworld, ссылающегося на внутренний документ компании, устройство будет представлено в 2026 году.

© Apple

Традиционно самая доступная модель iPad оснащается чипом, который на одно-два поколения отстает от актуального процессора в свежих iPhone. Например, текущий iPad 11, выпущенный в марте 2025 года, использует A16, дебютировавший в iPhone 14 еще в 2022 году. Использование же A19, который появился только в этом году в iPhone 17, приведет к значительному росту стоимости устройства и нарушит многолетнюю практику.

Ранее обнаруженные утечки указывали на чип A18 для iPad 12, что больше соответствовало бы логике предыдущих обновлений. Кодовые названия модели, упомянутые в отчете — J581 и J588, — также вызывают вопросы, поскольку обычно Apple использует последовательную нумерацию.

Однако полностью исключать использование A19 нельзя, поскольку Apple иногда меняет планы на этапе разработки. Ранее сообщалось, что этот же чип может получить обновленная версия iPad mini.

Ожидается, что новая модель базового iPad будет представлена в начале 2026 года.