В работе сервисов Apple случился масштабный сбой

Сервисы Apple Music и Apple TV, а также платформа Apple TV Channels столкнулись с техническим сбоем, который мог привести к некорректной работе упомянутых продуктов у некоторых пользователей. Об этом сообщает издание MacRumors.

Проблемы начались 10 декабря, в 22:53 по московскому времени. Apple на сайте мониторинга стабильности сервисов отметила, что пользователи могут столкнуться с нестабильной работой Apple Music, Apple TV и Apple TV Channels, однако детали инцидента не раскрыла.

Примечательно, что позже список сбоящих сервисов Apple пополнился – в него попала платформа Game Center. Apple Game Center – это приложение, выпущенное Apple 8 сентября 2010 года. Оно позволяет пользователям играть и бросать вызов друзьям при игре в сетевые многопользовательские игры из App Store.

В 00:57 по Москве Apple отчиталась, что сбои устранены и работа сервисов восстановлена.

При этом подробности инцидента не были раскрыта. Пресс-служба компании не комментировала случившееся.