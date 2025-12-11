Тропические леса Амазонки переходят в новый климатический режим – гипертропический, заявили ученые из Калифорнийского университета. Таких условий на земле не возникало последние 10 миллионов лет. Этот режим может привести к более частым и экстремальным засухам, что повлечет за собой массовую гибель деревьев. По прогнозу, к 2100 году продолжительность засух на Амазонке может достичь 150 дней в году, распространяясь даже на сезон дождей.

Ученые считают, что в последний раз гипертропический климат на Земле существовал 40 – 10 миллионов лет назад, в эоценовый и миоценовый периоды. Средняя глобальная температура тогда составляла 28 градусов Цельсия – на 14 градусов выше, чем сейчас. Как показали исследования, в то время в лесах вблизи экватора было меньше вечнозеленых деревьев и мангровых зарослей.

В настоящее время в тропических лесах Амазонки сильная засуха длится не больше нескольких дней или недель в году. Но из-за изменений климата сухой сезон в регионе, который обычно продолжается с июля по сентябрь, становится все длиннее. Растет и количество аномально жарких дней.

Ученые проанализировали данные о температуре, влажности почвы и интенсивности солнечного света, собранные за последние 30 лет на участке леса к северу от Манауса. Они также учли данные датчиков, измеряющих движение воды и сока в стволах деревьев – это показало, как растения справляются с засухой.

Результаты показали, что во время засухи, когда деревья испытывают дефицит воды, они закрывают поры на листьях. Эти поры отвечают за водо- и газообмен. Таким образом растения сохраняли влагу, но теряли способность поглощать углекислый газ.

СО2 необходим деревьям для роста и восстановления тканей. Во время экстремальной засухи часть растений погибла от его нехватки. Когда влажность почвы опустилась ниже 33%, в древесном соке образовались пузырьки, похожие на тромбы в кровеносных сосудах человека. Они препятствовали нормальной циркуляции жидкости и также повышали риск гибели растения.

Ученые отметили, что засушливые условия оставались очень устойчивыми во время явления Эль-Ниньо в 2013 и 2025 годах. В настоящий момент смертность деревьев в Амазонке составляет 1% в год, но к 2100 году может вырасти до 1,55%. Такой рост выглядит незначительным, но в масштабах всего тропического леса будет иметь огромное значение.

Самыми уязвимыми к засухе оказались быстрорастущие деревья. По мере изменений климата в лесах начнут доминировать медленно растущие и более устойчивые виды, такие как хандроантус золотистоцветковый (Handroanthus chrysanthus) и шихуауако (Dipteryx micrantha).

Тропические леса в других частях света, таких как Западная Африка и Юго-Восточная Азия, также могут перейти к гипертропическому климатическому режиму. Это окажет серьезное влияние на углеродный цикл Земли, сообщает Nature.

Ранее ученые раскрыли масштабы вырубки тропических лесов в Амазонке. Так, с 1985 по 2024 годы было вырублено 49,1 млн га деревьев, а всего Амазонка потеряла 13% естественной флоры. При потере еще 20 25% растительности экосистема перестанет существовать как тропический лес.