В хлебе из Европы нашли «вечный химикат»

Европейские исследователи выявили стойкое и потенциально опасное химическое вещество в большинстве протестированных образцов зерновых продуктов, включая хлопья, хлеб и макароны, реализуемых в странах ЕС.

Исследование, проведённое Европейской сетью по контролю за использованием пестицидов (PAN Europe), показало широкое присутствие трифторуксусной кислоты (ТФУ) в базовых продуктах питания. Это синтетическое соединение, относящееся к классу перфторалкильных веществ (ПФАС), или "вечных химикатов", используется в составе некоторых пестицидов для обработки пшеницы и кукурузы.

Вещество было обнаружено в 54 из 66 проанализированных образцов (81,8%), отобранных в 16 странах Европейского союза, включая Францию, Германию, Италию и Испанию. Проверялись сухие завтраки, цельнозерновой хлеб, макаронные изделия, выпечка и мука. Средняя концентрация ТФУ составила 78,9 микрограмма на килограмм продукта, пишет Ridlife.ru.

ТФУ, как и другие ПФАС, опасна своей способностью накапливаться в окружающей среде и живых организмах, практически не разлагаясь. Согласно научным данным, подобные соединения могут оказывать серьёзное негативное влияние на здоровье: нарушать работу дыхательной системы и печени, влиять на развитие плода, а также повышать риски бесплодия, роста уровня холестерина и некоторых онкологических заболеваний, передает издание "Восток-Медиа".