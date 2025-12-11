Каким будет новый бюджетный iPhone 17e

Ведущий YouTube-канала Max Tech перечислил слухи о новом iPhone 17e, который выйдет в 2026 году.

© YouTube/Max Tech

Ожидается, что в iPhone 17e нас ждёт пять крупных обновлений.

Dynamic Island. Apple откажется в 17е от устаревшей "чёлки" и перейдёт на так называемый "динамический остров". По сравнению со старым вырезом этот будет выглядеть гораздо более современным.

Более тонкие рамки. Это сделает смартфон более премиальным на вид.

Уменьшение корпуса. Ожидается, что 17е станет более компактным.

© Max Tech

18-мегапиксельная фронтальная камера. Она должна появиться у новой модели, согласно одной из утечек. Эта та же камера, что стоит у остальных смартфонов 17-й линейки. При помощи неё можно легко переключаться между альбомным и портретным режимами во время съёмки селфи.

А19. На 17е установят новый чип. Он почти так же хорош, как А19 Pro.

Несмотря на все эти обновления, по слухам, стартовая цена 17е останется такой же, как у 16е.