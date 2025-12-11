Google срочно закрыла опасную уязвимость в Chrome

Google выпустила срочное обновление для десктопной версии Chrome, закрыв опасную уязвимость, которую злоумышленники уже активно используют. Браузер обновился до версии 143.0.7499.109/.110 и получил три патча, один из которых закрывает критическую дыру.

Главная проблема скрывается под номером 466192044. Ни подробностей, ни даже CVE-идентификатора Google пока не раскрывает, ограничившись формулировкой «под наблюдением».

Но ключевая фраза в бюллетене звучит недвусмысленно:

«Google известно, что эксплойт для 466192044 уже существует».

Другими словами, уязвимость активно эксплуатируют, и компания согласовывает раскрытие информации, вероятно, с другими вендорами или разработчиками сторонних компонентов.

Помимо 0-day, Google закрыла ещё две уязвимости средней степени риска, найденные сторонними исследователями:

CVE-2025-14372 — ошибка типа use-after-free в менеджере паролей. Сообщил исследователь Вэйпэн Цзян (@Krace), получил $2000. CVE-2025-14373 — некорректная реализация в панели инструментов. Нашёл исследователь Халил Жани, также $2000 вознаграждения.

Обновление уже вышло для Windows, macOS и Linux, но ждать автоматической установки не стоит — особенно с учётом активной эксплуатации критической уязвимости. Проверить версию браузера и запустить обновление можно в меню: Настройки → О браузере Chrome.