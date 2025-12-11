Открыт новый вид крошечных тыквенных жаб

В горах южной Бразилии обнаружили новый вид земноводных. Это крошечная лягушка ярко-оранжевого цвета. Она относится к роду тыквенных жаб (Bracycephalus) и получила имя B. lulai в честь президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Лягушка встречается только в небольшом лесном массиве горного хребта Серра-ду-Квирири, на высоте более 750 метров над уровнем моря. Ограниченный ареал делает вид уязвимым для внешних угроз.

Ученые из Университета Сан-Паулу составляли каталог земноводных Bracycephalus в регионе и в ходе экспедиции обнаружили новый вид. Его удалось идентифицировать по необычным крикам.

Ученые собрали образцы и проанализировали их в лаборатории, проведя генетическое секвенирование и морфологические исследования. Результаты подтвердили, что земноводное отличается от близкородственных видов.

Лягушки B. lulai обитают в относительно нетронутой среде. Однако другие лягушки в регионе находятся под угрозой исчезновения. Их популяции страдают от выжигания лугов, выпаса скота, вырубки лесов, добычи полезных ископаемых и туризма. В настоящее время обсуждается возможность создания новой природоохранной зоны на юге Бразилии – это позволит обеспечить защиту лесов, сообщает PLOS One.

