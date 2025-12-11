Все версии Windows призвали немедленно обновить

Команда инженеров Microsoft представила патч, который устраняет почти 60 уязвимостей в Windows. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Серию исправлений выпустили в рамках так называемого «Вторника обновлений Microsoft» за декабрь 2025 года. Специалисты IT-гиганта выпустили для всех поддерживаемых версий операционных систем (ОС) Windows патч, который устраняет 57 уязвимостей, 3 из которых отнесли к критическим.

В документе говорится, что 28 уязвимостей связаны с повышением привилегий, 19 — с удаленным выполнением кода, 4 — раскрытием информации, 3 — отказом в обслуживании, 2 — спуфингом. В связи с выходом новой версии программного обеспечения (ПО) Microsoft призвала пользователей не игнорировать событие и немедленно обновить свои устройства под управлением Windows.

Среди критических уязвимостей CVE-2025-62221 оказалась связана с драйвером для Windows Cloud Files Mini Filter, CVE-2025-64671 позволяет удаленно выполнить код, CVE-2025-54100 взаимодействует с PowerShell.

В начале декабря специалисты издания Windows Latest рассказали, что многие приложения в Windows 11 стали потреблять слишком много оперативной памяти. Это связали с тем, что современные программы созданы на движке браузеров.