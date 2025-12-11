Глава OpenAI заявил о рисках стремительного развития ИИ

Генеральный директор компании OpenAI, разработчика нейросети GPT и чат-бота ChatGPT Сэм Альтман, официально объявил о стремительном развитии искусственного интеллекта. Об этом офоциалоьтно сообщается в блоге OpenAI.

Альтман заявил о рисках по поводу способности человечества адаптироваться к этим с стремительным изменениям. В интервью он подчеркнул беспрецедентный масштаб и скорость, с которыми внедряются такие генеративные модели, как ChatGPT. За последние три года эта технология коренным образом изменила медицину, образование и разработку ПО.

Альтман подчеркнул огромный потенциал ИИ для ускорения разработки жизненно важных лекарств и решения сложных научных задач. Однако неправильное использование этих инструментов может привести к серьёзным глобальным рискам, подчеркнул глава OpenAI. Он также выразил обеспокоенность по поводу значительных энергетических затрат и воздействия на окружающую среду при создании и обслуживании крупномасштабных ЦОДов для ИИ.

Альтман подчеркнул необходимость того, чтобы OpenAI проявляла осторожность при запуске новых поколений моделей, давая обществу время приспособиться к развитию технологий. Причём Альтман неоднократно отметил, что обеспокоен в связи с быстрыми темпами изменений, которые, могут создать серьёзные проблемы.