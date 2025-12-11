Новый Android-вымогатель блокирует смартфоны без шифрования

Новый вредонос для Android под названием DroidLock может заставить поволноваться владельцев мобильных устройств: он не просто блокирует экран устройства ради выкупа, но и получает доступ к СМС, контактам, журналу вызовов, аудиозаписям и даже может стереть данные.

Исследователи из Zimperium рассказали, что вредонос распространяется через фейковые сайты, рекламирующие поддельные приложения, внешне маскирующиеся под легитимные пакеты.

Атака начинается с загрузчика, который убеждает жертву установить пейлоад второго этапа — уже настоящий вредонос. После инсталляции приложение запрашивает полномочия Device Admin и специальные возможности ОС (Accessibility Services), а дальше получает практически неограниченный контроль над устройством: может менять ПИН-код и пароль, блокировать экран, стирать данные или вовсе сбрасывать смартфон до заводских настроек.

По данным Zimperium, DroidLock понимает 15 различных команд. Среди них — запуск камеры, отключение звука, наложение окон, удаление приложений и многое другое.

В случае запуска вымогательского сценария зловред показывает через WebView требование связаться с оператором по ProtonMail. Если владелец устройства не заплатит в течение суток, злоумышленник обещает уничтожить файлы.

Важно отметить, что настоящего шифрования данных нет. Но, угрожая их удалением и меняя код блокировки, злоумышленник достигает того же эффекта — пользователь теряет доступ к смартфону и информации на нём.

Отдельная опасная функция DroidLock — кража графического ключа. Зловред показывает поддельный экран ввода, пользователь рисует свой паттерн, и он сразу уходит оператору. Это даёт злоумышленнику возможность подключаться к устройству через VNC, когда владелец им не пользуется.