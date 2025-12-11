В России вышла новая линейка мониторов Lunnen

Бренд Lunnen выпустил на отечественном рынке свою первую линейку мониторов Ground.

© Lunnen

В нее вошли две модели диагональю 24" и 27" с жидкокристаллической IPS-матрицей и разрешением 2560×1440 (QHD).

Устройства представлены в черном цвете и позиционируются производителем для длительной работы с текстом и решения задач в дизайне.

Мониторы можно подключать к ноутбукам с помощью USB Type-C с поддержкой Power Delivery 65 Вт - для одновременной трансляции изображения и зарядки ноутбуков.

Заявлены яркость 450 нит, технология Low Blue Light, антибликовое покрытие и частота обновления 100 Гц.

Джойстик для управления параметрами изображения, громкостью, яркостью и выбором источника сигнала расположен на задней панели. Наклон, высота и поворот экрана регулируются, а для экономии пространства устройство можно повесить на кронштейн с помощью креплений VESA.

Для подключения в комплекте предусмотрены порты HDMI 2.0, DP 1.4, два USB-А 3.0 и USB Type-C.

Стоимость мониторов с диагональю 24'' дюймов стартует с 15 990 рублей, а с диагональю 27'' - с 17 990 рублей.