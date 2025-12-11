Nothing анонсировала лимитированную версию Phone (3a)

Nothing представила Phone (3a) Community Edition — лимитированную версию смартфона, созданную при участии фанатского сообщества.

© Nothing

По железу это тот же Phone (3a), а главное отличие — яркий ретро-дизайн: бирюзовый корпус с розово-желтыми акцентами, вдохновленный эстетикой конца 90-х. Компания говорит, что новинка выглядит так, будто сошла с обложки технологического журнала 1999 года.

Фирменный стиль поддержан и в упаковке: смартфон поставляется в бирюзовой коробке, а внутри лежит необычный бонус — игральные кости со шрифтом Ndot 55. Для модели подготовили и эксклюзивные обои.

© Nothing

Начинка знакомая: 6,77-дюймовый AMOLED 120 Гц, Snapdragon 7s Gen 3, тройная камера, аккумулятор 5000 мАч с зарядкой 50 Вт.

Версия Community Edition выйдет только в конфигурации 12/256 ГБ, тираж ограничен тысячей устройств. Цена — $379.