Показана часть интерфейса Android 17

Android Authority впервые показал часть интерфейса Android 17 — в утекшей Canary-сборке обнаружилось меню для переназначения кнопок игровых контроллеров.

Оно спрятано в настройках Bluetooth-устройства и пока не отображается автоматически, но журналистам удалось принудительно его включить.

Меню делится на два блока: Keys и Axes. В первом перечислены все кнопки, которые можно переназначить — A, B, X, Y, L1/L2, R1/R2, клики стиков. Во втором — крестовина и оба стика.

Тап по любой позиции открывает окно, где можно изменить код, который Android отправляет в игру при нажатии.

Сейчас интерфейс выглядит сыровато: он использует универсальную раскладку и не подстраивается под конкретный геймпад. Например, DualSense отображается с кнопками A/B/Y, хотя в реальности их нет.

Это связано с тем, что Android давно приводит все контроллеры к единым внутренним обозначениям для удобства разработчиков.