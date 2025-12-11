Xiaomi создала «убийцу ChatGPT»

Китайская корпорация Xiaomi разработала нового ассистента Mi Chat на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание ITHome.

© Lenta.ru

Инсайдеры рассказали, что новая нейросеть продемонстрирует растущие возможности компании в сфере ИИ. Она будет доступна в гаджетах и сервисах Xiaomi. Ассистент будет работать на основе большой языковой модели (LLM) MiMo-7B-RL, которая была запущена ранее в этом году.

Источники называют будущий сервис Mi Chat «убийцей ChatGPT». Они объяснили, что, несмотря на сравнительно небольшое количество параметров — 7 миллиардов — модель превзошла конкурентные модели. Так, MiMo-7B-RL оказалась производительнее o1-mini от OpenAI и Qwen QwQ-32B-Preview от Alibaba в ключевых тестах.

Журналисты ITHome напомнили, что ранее президент Xiaomi Лу Вэйбин сообщил, что его компания на протяжении нескольких кварталов вкладывает значительные средства в развитие ИИ. Он также рассказал, что ближайшая цель инженеров Xiaomi — глубокая интеграция нейросетей с физическим миром.

В заключении авторы предсказали, что Mi Chat должны представить на конференции Xiaomi 2025 Human Car Home Ecosystem Partner Conference. Она состоится в Пекине 17 декабря.

В начале декабря журналисты Financial Times обратили внимание, что китайские производители смартфонов начали усиленно рекламировать функции искусственного интеллекта в рамках борьбы с Apple.