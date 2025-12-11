Россиянам пообещали 5G-интернет со скоростью 1 Гбит/c

Жители России пересядут с «интернет-плацкарта» в «вагон СВ или люкс», заявил НСН Денис Кусков, а Игорь Ящук указал на то, что перемены не являются чем-то новым для пользователей.

Новые технологии сделают доступ в интернет дороже, зато соединение станет быстрее, рассказал гендиректор «TelecomDaily» Денис Кусков в разговоре с НСН.

В России легализуют технологию фиксированного доступа в интернет на базе стандарта 5G. Она позволяет подключать к сети квартиры и офисы на скорости до 1 Гбит/с. В Минцифры считают, что технология 5G FWA пригодится там, где заводить отдельный кабель в каждый дом сложно и нерентабельно. Об этом сообщили «Известия». Кусков объяснил, что именно изменится.

«Интернет бывает нескольких типов. Если мы берем городской, то это проводной и беспроводной, еще есть спутниковый и другие варианты. Проводной в доме, офисе или еще где-то можно прокладывать либо оптоволокном, либо при помощи базовых станций, которые будут покрывать тот или иной участок. Это позволяет обеспечить высокую скорость для всех людей, кто проживает вокруг такой базовой станции. Это будет несколько другая технология, и если человек не хочет на нее переходить, то он останется пользоваться своими услугами, которые ежегодно дорожают на 10%. Если он захочет перейти, то, скорее всего, операторы сделают эти тарифы новыми, более высокоскоростными и более дорогими. Это как сравнить поездку в плацкартном вагоне или в купейном - еще есть СВ и люкс», — указал он.

Руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук, в свою очередь, упомянул, что 5G уже доступна в нашей стране..

«Технология 5G существует для мобильной связи. Сейчас разогнали скорость и для проводной связи, но я не слышал, чтобы ей присваивали какой-то идентификатор. Это просто высокоскоростной домашний интернет. Это не новинка, он уже давно предлагается операторами для подключения», — сказал он НСН.

