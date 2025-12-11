Samsung скопировала iPhone

Корпорация Samsung адаптировала дизайн Liquid Glass, который появился в iOS 26 в 2025 году. Об этом сообщает профильное издание 9to5Google.

Журналисты медиа изучили бета-версию One UI 8.5 — прошивки от Samsung, основанной на операционной системе (ОС) Android. По их словам, новое программное обеспечение (ПО) для смартфонов Samsung приносит некоторые заметные изменения в дизайне, напоминающие концепцию Liquid Glass от Apple.

Специалисты обнаружили, что в меню «Настройки» появилась новая кнопка «Назад», которая выглядит точно так же, как аналогичная кнопка в iOS 26. Во встроенных в прошивку приложениях нашли «плавающие» строки поиска, полупрозрачные элементы в «Галерее», «парящие» над остальным интерфейсом кнопки в приложении «Калькулятор» и прочие детали. Авторы заметки заявили, что Samsung очевидно скопировала элементы дизайна ОС в iPhone.

«Лично я не считаю прямой проблемой, что Samsung использует некоторые элементы Liquid Glass», — заявил автор издания Бен Шун.

Однако он удивился, что Samsung не старается соответствовать концепции Material 3 Expressive от Android. По мнению Шуна, разработанный в Google дизайн вызвал одобрение большинства пользователей, и если бы Samsung перерисовала бы свою прошивку под этот стандарт, то к ней не было бы вопросов.

В начале ноября журналисты издания PhoneArena заявили, что китайская компания Realme выпустила прошивку для смартфонов, скопировав ее с iOS 26. По мнению авторов, Realme адаптировала дизайн Liquid Glass, назвав его Light Glass.