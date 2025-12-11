В Великобритании нашли древнейшие в Европе следы костра

В Великобритании в графстве Суффолк обнаружены древнейшие в истории Европы следы костра, который был разведен 400 тыс. лет назад. Об этом сообщается на сайте Британского музея.

В 2021 году группа археологов под руководством Ника Эштона и Роба Дэвиса, ведя раскопки в глиняном карьере у деревни Барнэм, нашла участок нагретой почвы, расколотые от жара кремневые ручные рубила и два небольших куска пирита, использовавшихся в качестве кресала. Ученым понадобилось четыре года, чтобы доказать, что нагрев глины не был вызван лесным пожаром. Геохимические анализы показали температуру свыше 700°C и многократное использование огня в одном и том же месте, что свидетельствует о разведении людьми костра.

По мнению профессора Криса Стингера, разжигавшие огонь люди были ранними неандертальцами.

До этого открытия самые древние следы разведения огня были обнаружены в северной части Франции и имели давность в 50 тыс. лет.

В сентябре сообщалось, что международная группа ученых под руководством Тюбингенского университета обнаружила в Нижней Саксонии (Германия) окаменелые следы древних людей возрастом 300 тысяч лет.