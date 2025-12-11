Ученые: покорять Марс будут люди, а не роботы

Национальная академия наук, инженерии и медицины США опубликовала фундаментальный отчёт «Национальная стратегия по исследованию Марса человеком», в котором впервые за последние десятилетия чётко обосновала необходимость отправки людей на Марс с научной точки зрения. Документ подготовлен по заказу NASA.

В отчёте, на подготовку которого ушло два года, даётся чёткое обоснование того, что для дальнейшего прогресса в изучении Красной планеты роботизированных миссий уже недостаточно. Там необходимо присутствие живых исследователей.

Главная научная цель пилотируемых экспедиций на Марс — это поиск следов прошлой или настоящей жизни, что может потребовать гибких решений в реальном времени, недоступных современным роботам.

Среди тысяч перспективных научных задач в отчёте выделены 11 приоритетных целей. В их число вошли изучение биосигнатур в древних осадочных породах, анализ циклов воды и углекислого газа, исследование всестороннего влияния марсианской среды (радиация, пыль, низкая гравитация) на человека, животных, растения и микробов (включая геномы и репродуктивные функции всех перечисленных), а также разработка технологий использования местных ресурсов.

Авторы предлагают поэтапный подход: первая высадка продолжительностью около 30 суток, затем переход к 300-суточным экспедициям с предварительной доставкой грузов беспилотными миссиями. Все исследования на поверхности планеты рекомендуется ограничить радиусом 100 км от места посадки.

Документ подчёркивает, что необходимые технологии уже находятся на уровне, позволяющем начать практическую реализацию в ближайшие десятилетия, сообщает 3dnews.ru.