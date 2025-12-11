Microsoft запатентовала наушники, которые узнают хозяина
Корпорация Microsoft получила патент на внутриканальные наушники со встроенной биометрической системой аутентификации. Устройства смогут идентифицировать владельца по уникальным анатомическим особенностям уха, что повысит защиту от кражи и может быть использовано как альтернативный метод входа в Windows Hello. Об этом сообщает издание Windows Latest.
Согласно документу, наушники будут анализировать несколько биометрических параметров: форму слухового канала по создаваемому им паттерну давления, кровоток в ухе для построения профиля сердцебиения и артериального давления, а также акустический отклик на звуковые сигналы. Собранные данные сравнятся с заранее сохраненным профилем авторизованного пользователя.
Такая система позволит не только блокировать использование наушников посторонними, но и автоматически настраивать персонализированное воспроизведение звука при подключении к различным устройствам — смартфонам, ПК или носимым гаджетам. Технология описана как часть экосистемы Surface, хотя конкретные сроки вывода коммерческого продукта на рынок не называются.