Новый флагман Samsung получит камеры от Galaxy S23

Базовая модель флагманской линейки Samsung Galaxy S26 не получит обновления камер и сохранит фотомодули, которые до этого использовались в Galaxy S25, Galaxy S24 и Galaxy S23. Об этом сообщает южнокорейское издание The Elec со ссылкой на отраслевые источники.

© Газета.Ru

Это означает, что в новом устройстве будут использоваться уже знакомые поклонникам Samsung сенсоры: основной на 50 МП (1/1,56»), телефото на 10 МП (1/3,94») с 3-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольный на 12 МП (1/2,55»). Таким образом, базовая модель линейки S уже несколько лет кряду не получит модернизацию ключевого для многих пользователей компонента.

По информации издания, изначально Samsung планировала обновить камеры Galaxy S26 вместе с повышением стартовой цены, но эти планы изменились после анонса iPhone 17. Apple, сохранив ценник в $799, добавила в базовую модель 120-герцовый экран ProMotion LTPO и увеличила объем памяти до 256 ГБ. В ответ Samsung приняла решение отказаться от апгрейда камер, чтобы также сохранить цену на уровне $799 и остаться конкурентоспособной.

Этот шаг, как ожидается, приведет и к сдвигу сроков производства устройства — компании потребуется переработать внутреннюю компоновку смартфона под старые сенсоры. В то время как производство топовой модели (Galaxy S26 Ultra) должно начаться уже в этом месяце, массовый выпуск базового Galaxy S26 и его увеличенной версии S26+ сдвинется на начало 2026 года.