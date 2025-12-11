Ученые нашли неожиданный способ добычи полезных ископаемых

Исследователи из Института космических наук представили один из наиболее подробных анализов образцов С-типов астероидов — небольших углеродсодержащих тел, считающихся «строительным материалом» ранней Солнечной системы. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Астероиды С-типа привлекают внимание ученых и инженеров уже десятилетия. Они являются источником углеродистых хондритов — редких метеоритов, которые падают на Землю в считаные проценты случаев и нередко рассыпаются при входе в атмосферу.

Команда исследовала образцы, собранные и отобранные в лабораториях, после чего провела высокоточное масс-спектрометрическое исследование. Это позволило определить химические пропорции шести главных классов углеродистых хондритов и сопоставить их с данными о поверхности астероидов. По словам исследователей, подобное картирование является основой для планирования будущих миссий и технологических решений, необходимых для освоения ресурсов малых тел.

Ученые подчеркнули, что большинство небольших астероидов представляют собой рыхлые тела, покрытые слоем реголита. С одной стороны, это облегчает локальный забор проб, но с другой — превращает крупномасштабную добычу в технически крайне сложный процесс.

«Нашей задачей было понять, насколько вообще оправдано стремление извлекать ресурсы с подобных тел», — пояснил аспирант Пау Греболь Томас.

Он подчеркнул, что содержание редких металлов в таких объектах во многих случаях невелико, а механические свойства реголита осложняют перенос полученного материала.

Ученые считают, что начинать стоит с воды — наиболее востребованного ресурса, позволяющего обеспечить автономность космических экспедиций. Для этого необходимы технологии мягкого захвата и переработки астероидов, а также системы, минимизирующие образование отходов. В перспективе подобные методы могут применяться и для обезвреживания потенциально опасных астероидов, постепенного уменьшения их массы и изменения орбиты.