У найденной в вулканических озерах амебы нашли общие с человеком сверхспособности

Ученые из Сиракузского университета в США обнаружили, что в вулканических озерах калифорнийского заповедника Лассен живет неизвестный ранее микроскопический организм, который комфортно себя чувствует в кипящей жидкости. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на журнал Nature.

Микроорганизм назвали «огненная амеба Каскадных гор». Обнаружение этого вида стало большим событием в научной среде — ранее ученые считали, что в подобных условиях могут выживать только безъядерные организмы, но огненная амеба относится к классу эукариотов.

Отмечается, что существо погружается в анабиоз, если температура опускается ниже 42C°. Наилучшей средой для жизни является температура в 63C°, а погибает амеба только при 80C°. Как рассказал ведущий автор исследования микробиолог Берил Раппапорт, огненную амебу нашли в «самом заурядном ручье в заповеднике». По его оценке, открытие может помочь узнать больше о зарождении жизни как на Земле, так и на других планетах.

Открытие прокомментировал доктор наук и профессор кафедры биологической эволюции МГУ Андрей Журавлев. По его словам, уникальные способности огненной амебы чем-то напоминают человеческие.